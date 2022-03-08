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    Европейские рынки боятся стагфляции

    Кризис в Украине вызвал стагфляционный шок для европейских рынков, которые с начала войны стремительно снижаются.

    Фото: Reuters/Scanpix
    С начала войны общий индекс Stoxx 600 упал на 8%. Индекс Германии Dax вышел на этой неделе на медвежий рынок, упав более чем на 20% с недавних максимумов. Одна из главных причин столь негативных настроений - риск стагфляции.

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