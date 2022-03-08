Европейские рынки боятся стагфляции

Биржи Эстонии и Литвы падают, рижская сопротивляется

Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.

Сегодня индекс балтийской биржи обвалился более чем на 5%. Причины все те же - неопределенность, вызванная войной в Украине, и рост цен на сырье. Однако биржа Риги сегодня в зеленой зоне.