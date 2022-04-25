Биржа

dv.ee

25 апреля 2022 в 6:09 Поделиться:









РБК: Nasdaq прекращает работу с российскими резидентами

Как сообщает РБК, биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы прекратят работу с российскими резидентами с 29 апреля.

Биржа Nasdaq в Нью-Йорке (иллюстративное фото), Фото: JUSTIN LANE

По словам клиентов Saxo Bank, документ опубликован в профильных чатах для инвесторов в Telegram.

Таким образом, российским резидентам с 29 апреля будет закрыт доступ к рыночным данным с Nasdaq, и они больше не смогут совершать на бирже онлайн-сделки.

В случае, если клиент захочет закрыть позицию, ему придется обратиться за помощью к сотрудникам Saxo Bank - самостоятельно он это сделать не сможет.

Кроме того, с ближайшей пятницы все активные биржевые подписки на данные Nasdaq для российских клиентов будут автоматически отменены, оформить новую подписку будет нельзя, информирует агентство.