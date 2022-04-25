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    РБК: Nasdaq прекращает работу с российскими резидентами

    Как сообщает РБК, биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы прекратят работу с российскими резидентами с 29 апреля.

    Биржа Nasdaq в Нью-Йорке (иллюстративное фото),Фото: JUSTIN LANE
    Об этом говорится в письме, разосланном клиентам датского брокера Saxo Bank, утверждает РБК со ссылкой на собственные источники.
    По словам клиентов Saxo Bank, документ опубликован в профильных чатах для инвесторов в Telegram.
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    Вы купили российские акции. Что теперь с ними будет?
    Таким образом, российским резидентам с 29 апреля будет закрыт доступ к рыночным данным с Nasdaq, и они больше не смогут совершать на бирже онлайн-сделки.
    В случае, если клиент захочет закрыть позицию, ему придется обратиться за помощью к сотрудникам Saxo Bank - самостоятельно он это сделать не сможет.
    Кроме того, с ближайшей пятницы все активные биржевые подписки на данные Nasdaq для российских клиентов будут автоматически отменены, оформить новую подписку будет нельзя, информирует агентство.

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