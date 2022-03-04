Биржа

Дмитрий Фефилов

4 марта 2022 в 4:00 Поделиться:









Вы купили российские акции. Что теперь с ними будет?

Биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов Фото: Andres Haabu

Московская биржа, где котируются акции российских компаний, до сих пор остается закрытой. Лондон и Германия прекратили торговлю расписками на российские бумаги, зарубежные брокеры закрывают возможность торговать ими и в США. Что все это значит для инвестора, владеющего российскими акциями? Ничего хорошего!

Отсутствие торгов на российском рынке – не главная проблема для европейского инвестора, имеющего в портфеле акции, котируемые на Московской бирже. Даже если торги продолжатся, продать бумаги он все равно не сможет. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин несколько дней назад сообщил, что резиденты европейских стран временно не могут продавать российские ценные бумаги. Как трактовать слово «временно» в нынешней ситуации, однозначно сказать сложно.

Более того, нельзя исключать и дальнейшую блокировку и даже экспроприацию российских активов, принадлежащих европейским инвесторам.

Если бумаги не в России

Не менее печально обстоят дела с расписками на российские бумаги (ADR и GDR), которые до сих пор торговались на рынках в Лондоне и Европе, а также на площадках США. Лондонская биржа в четверг со дня прекратила торговлю бумагами российских эмитентов. Германия также приостановила торги расписками.

Читайте также Как обезопасить инвестиции в кризисной ситуации?

Международные брокеры, через которых клиенты до сих пор имели возможность ликвидировать расписки, тоже «сворачивают лавочку». Например, в четверг, один из крупнейших мировых брокеров Interactive Brokers сообщил клиентам, что до 4-го марта у них есть возможность продать свои расписки (ADR) на российские акции, торгуемые на американском рынке (OTC), после чего любые операции с этими бумагами будут заблокированы. Покупку этих расписок брокер запретил еще несколько дней назад.

Что все это может значить для инвестора?

Приостановка торгов бумагами еще не означает их ликвидацию. Однако, даже если предположить, что ситуацию в Украине удастся неожиданно быстро стабилизировать, то вопрос санкций так быстро никуда не исчезнет. В лучшем случае, замороженные российские активы в будущем могут вновь вернуться на рынки. Но настолько позитивный сценарий в нынешней ситуации больше похож на wishful thinking (принятие желаемого за действительное).

Нельзя исключать и полный делистинг всех российских активов, торгуемых на зарубежных рынках. Тут варианта развития событий может быть два.

Позитивный - если инвесторам будет предоставлена возможность обменять свои расписки на реальные акции, котируемые уже на российском рынке. Но даже если это и произойдет, судьба этих бумаг будет уже в руках российского регулятора. А значит, на них будут распространяться запреты и регуляции российской стороны.

Более того, даже если такая возможность будет дана, возникает вопрос, захочет ли ваш брокер выступить посредником в такой сделке. Ваш брокер может предложить вам перевести эти активы к другому брокеру, который готов ими торговать или обменивать их на реальные акции, но каждый шаг в этой цепи может быть прерван в любой момент. Например, IB блокирует все операции с ADR на российские бумаги, в том числе и перевод к другому брокеру. В теории, запрет может быть полностью или частично снят, но такого может и не произойти. И тогда реализуется негативный вариант.

Именно он в нынешней ситуации кажется наиболее реалистичным - полная ликвидация ADR без какой-либо компенсаций или возможности их обменять. Например, если блокировка торгов ADR так и не будет снята и в процессе произойдет их делистинг, то они будут просто ликвидированы на вашем счету.