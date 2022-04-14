Биржа

dv.ee

14 апреля 2022 в 14:02 Поделиться:









Рынки оставили без внимания повышение процентной ставки в США

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Федеральная резервная система США в марте повысила процентную ставку до 0,5%, но, по словам управляющего активами Приватного банкинга Luminor в Эстонии Калле Козе, это оказало лишь незначительное влияние на рынки ценных бумаг.

Повышение процентной ставки центральным банком США оказало давление на продажи облигаций, поскольку растёт вероятность того, что центральный банк ещё не раз повысит процентные ставки в этом году и может сократить размер баланса. "Глава ФРС США Пауэлл выразил обеспокоенность инфляцией и сказал, что Центральный банк готов сделать всё возможное, чтобы контролировать быстрый рост цен. Это послужило сигналом для участников рынка, что процентные ставки вскоре могут быть повышены ещё более агрессивно, чем в прошлом месяце", – пояснил Козе. Это было первое повышение ставки Центральным банком США с 2018 года.

По словам Козе, на мартовские движения на фондовых рынках также повлияли шаги Китая по ослаблению напряжённости на финансовых рынках: "Китай планирует ввести новые политические меры для устранения рисков для застройщиков недвижимости, ввести корректировки для крупных интернет-компаний и поддержать листинг ценных бумаг за рубежом".

До объявления этих мер участники рынка были более склонны продавать акции китайских ИТ-компаний, зарегистрированных в США, опасаясь дальнейшего давления со стороны регулирующих органов и повышения риска санкций, если Китай предложит помощь России в связи с Украиной. Например, цена акций Alibaba Holdings, одной из крупнейших китайских ИТ-компаний, упала примерно на 75% с пика 2020 года, а цена акций Tencent упала более чем на 60%, прежде чем значительно восстановиться в марте.

Козе отмечает, что опасения по поводу глобальных цепочек поставок усугубились, когда Китай был вынужден объявить о новых ограничениях на передвижение в крупных городах из-за участившихся вспышек коронавируса. "Вторжение в Украину, новая волна эпидемии и влияние этих факторов на цепочки поставок создали хаос на товарных рынках и повлияли на весь мир", – сказал он.

В частности, резко выросла цена на никель, и Лондонская биржа металлов приостановила торги на неделю, отменив сделки на миллиарды долларов. 8 марта цена на никель выросла до рекордно высокого уровня в 101 365 долларов за тонну, что вынудило Лондонскую биржу металлов удвоить хедж-фонд. Фондовый рынок стал объектом ожесточённой критики за то, как он справился с никелевым кризисом. Трейдеры ощущают риск нового резкого роста цен, и на рынке всё ещё преобладают короткие позиции.

По мнению Козе, в ближайшей перспективе нервозность на рынках сохранится. Помимо событий в Украине, настроения инвесторов во многом определяются монетарной политикой США. Это, в свою очередь, будет в значительной степени зависеть от инфляции. Он по-прежнему с осторожным оптимизмом смотрит на перспективы фондовых рынков, поскольку ожидается, что глобальный экономический рост в предстоящем году останется положительным.