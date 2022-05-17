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    СМИ: Маск планирует продать акции SpaceX ради Twitter

    Илон Маск.Фото: Joe Skipper, Scanpix

    Mиллиардер Илон Маск может продать акции SpaceX, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter, пишет газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

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    По состоянию на август прошлого года Маск владел 44% акций SpaceX. По данным издания, производитель космической техники планирует во вторник начать продажу по цене $70 за акцию, передает РБК.
    В апреле Маск купил 9,2% акций Twitter за $2,89 млрд, став одним из крупнейших акционеров компании - после этого он предложил владельцам Twitter продать ему соцсеть. В конце апреля основатель Tesla и SpaceX купил Twitter за $44 млрд, совет директоров компании принял его предложение.
    В середине мая Маск приостановил сделку из-за инициированной им проверки числа фейковых подписчиков и ботов. Он собрался проверить на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. После этого Twitter обвинил его в нарушении соглашения о неразглашении.

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