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    Вкус биржи: что за детский сад?

    Фото: Майк Коппола, Scanpix

    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Что за детский сад? Устроили тут ромашку: покупаю твиттер за 44 миллиарда, не покупаю твиттер за 44 миллиарда… Илон Маск объявил, что замораживает сделку по покупке соцсети, пока не выяснит, сколько там фейковых аккаунтов. Здрасьте, я ваша тётя! Позже он он написал в твиттере (который он то ли хочет купить, то ли не хочет, но обязательно купит, хотя не факт, но по идее да, хотя это не точно - в общем, твёрдо и чётко), что по-прежнему привержен покупке. Вы что-нибудь поняли? Мы - тоже, но cейчас объясним вам, почему Маск не прав.
    Инфляция 8,3%. Над фразой «Это временно» смеялись всем офисом. Инфляция в США за апрель составила 8,3%. Помните как год назад председатель ФРС всех успокаивал, говоря, «Инфляция - это временно»? А что вы делаете, когда ляпнули на вечеринке что-нибудь сгоряча, а потом не знаете, как извиниться?
    «Я был прав. И радуюсь этому». Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов в очередной раз наслаждается падением биткойна до цены 30 тысяч долларов за штуку. Если кому-то нужно новая, свежая и пламенная речь о том, почему вся эта ваша криптовалюта летит туда, откуда не возвращаются, и мы вас предупреждали - stay tuned!
    Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи»

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