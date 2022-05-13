Вкус биржи: что за детский сад?

Фото: Майк Коппола, Scanpix

Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Что за детский сад? Устроили тут ромашку: покупаю твиттер за 44 миллиарда, не покупаю твиттер за 44 миллиарда… Илон Маск объявил, что замораживает сделку по покупке соцсети, пока не выяснит, сколько там фейковых аккаунтов. Здрасьте, я ваша тётя! Позже он он написал в твиттере (который он то ли хочет купить, то ли не хочет, но обязательно купит, хотя не факт, но по идее да, хотя это не точно - в общем, твёрдо и чётко), что по-прежнему привержен покупке. Вы что-нибудь поняли? Мы - тоже, но cейчас объясним вам, почему Маск не прав.

Инфляция 8,3%. Над фразой «Это временно» смеялись всем офисом. Инфляция в США за апрель составила 8,3%. Помните как год назад председатель ФРС всех успокаивал, говоря, «Инфляция - это временно»? А что вы делаете, когда ляпнули на вечеринке что-нибудь сгоряча, а потом не знаете, как извиниться?

«Я был прав. И радуюсь этому». Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов в очередной раз наслаждается падением биткойна до цены 30 тысяч долларов за штуку. Если кому-то нужно новая, свежая и пламенная речь о том, почему вся эта ваша криптовалюта летит туда, откуда не возвращаются, и мы вас предупреждали - stay tuned!

Об этом и другом - в свежем выпуске «Вкуса биржи»