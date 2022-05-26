За и против: стоит ли сегодня использовать кредитное плечо для покупки акций

Ангел-инвестор и президент EstBAN Лев Долгачев не использует кредитное плечо и не рекомендует его использовать мелким инвесторам. Фото: Лийз Трейманн

Некоторые инвесторы планируют в период падения рынка для покупки акций использовать заемные средства или кредитное плечо, что значительно увеличивает риски, но также позволяет неплохо заработать. Однако другие опытные инвесторы предупреждают, что сейчас ужасное время для использования плеча, и разумнее было бы держаться от этого инструмента подальше.

По словам старшего брокера LHV Нелли Янсон, торговля с плечом среди их клиентов довольно популярна. «Заемные средства, конечно, повышают инвестиционные риски, но при ответственном использовании могут оказаться весьма полезными», - считает Янсон.