За и против: стоит ли сегодня использовать кредитное плечо для покупки акций

Некоторые инвесторы планируют в период падения рынка для покупки акций использовать заемные средства или кредитное плечо, что значительно увеличивает риски, но также позволяет неплохо заработать. Однако другие опытные инвесторы предупреждают, что сейчас ужасное время для использования плеча, и разумнее было бы держаться от этого инструмента подальше.
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