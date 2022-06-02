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    Илон Маск: все работники возвращаются в офис под угрозой увольнения

    Глава компании Tesla Илон Маск в ультимативной форме дал распоряжение всем работникам компании вернуться в офис на полный рабочий день - в противном случае они будут уволены, сообщает BBC News.

    Глава компании Tesla Илон Маск.Фото: Brian Snyder
    В циркуляре, подписанном лично Маском и разосланном менеджерам компании, речь идет о том, что удаленная работа из дома, которая была разрешена во время пандемии коронавируса, отныне считается в Tesla неприемлемой, пишет BBC News.

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