Вкус биржи: неправильно ты, дядя Илон, природушку защищаешь

Tesla - это уже не ESG, даёшь больше нефти! Фото: Энджела Вайс, Scanpix

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Илона Маска выкинули из элиты. Нет, его не исключили из списка Форбс (кто ж его исключит — он же памятник!), но его любимая Tesla уже не входит в индекс ESG-компаний (т. е. тех, кто умеет в экологию, профсоюзы и менеджмент). При этом одна крупная нефтяная компания — входит. Неправильно ты, дядя Илон, природушку защищаешь! Уголь, дизель и вода — наши лучшие друзья!

Мартин Шкрелли вышел на свободу. Кто это? Где это? Человек называл себя «самым успешным албанцем в истории» (а чего добился ты? Хотя бы в десятку самых успешных албанцев входишь?), повышал цены на лекарства на 5000% и сел за финансовые махинации. Фуад Расулов подробно рассказывает историю экстравагантного, деятельного и скандального бизнесмена.

Об этом и другом — в свежем выпуске «Вкуса биржи».