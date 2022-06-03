Биржа

Дмитрий Фефилов

3 июня 2022 в 7:41 Поделиться:









Число пассажиров Tallink в мае увеличилось почти на 300%

В прошлом месяце судоходная компания Tallink перевезла 486 000 пассажиров, что на 290% больше, чем в мае 2021 года. Рост также был отмечен и в других сегментах.

Самый большой рост в процентах пришелся на линию Эстония-Швеция, где за год пассажиропоток увеличился на 1086%. Фото: Liis Treimann

В мае 2021 года Tallink перевезла 124 470 пассажиров, в этом году цифра составила уже 485 741. Больше всего число пассажиров увеличилось на линии Эстония-Финляндия, где компания перевезла в мае 293 895 пассажиров (95 902 в мае 2021 года). Самый большой рост в процентах пришелся на линию Эстония-Швеция, где за год пассажиропоток увеличился на 1086% (39 280 вместо 3311).