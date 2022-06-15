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    Инвестор года: я готовлюсь к трудным временам

    Доктор финансовой экономии Кристьян Лийвамяги видит потенциал в энергетическом секторе.Фото: Raul Mee

    Доктор финансовой экономии Кристьян Лийвамяги, признанный инвестором года, готовится к трудным временам. Несмотря на это, он выделяет несколько отраслей, на которые советует обратить внимание.

    В начале года Лийвамяги сократил долю технологических акций в своем портфеле, объясняя это ростом процентных ставок. Это решение оправдало себя, поскольку с начала года индекс технологических компаний Nasdaq упал почти на треть. Сейчас инвестор видит потенциал в энергетическом секторе.

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