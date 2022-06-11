Эпицентр

Кристьян Пруул

11 июня 2022 в 11:09 Поделиться:









Международный эксперт: ситуация хуже, чем во время нефтяного кризиса в 70-х

«В Эстонии средневзвешенный объем выброса углекислого газа на один новый автомобиль составляет 121 грамм на километр. Но почему в Финляндии он на одну пятую часть меньше? 100 грамм. В Швеции – 90, а про Норвегию я уже и не говорю», – сказал на конференции Эстонского центра резервов вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар. Фото: Liis Treimann

Нынешний энергетический кризис – более глубокий и многогранный, чем тот, что был в 70-е годы. Он может вынудить людей менять свои потребительские привычки, считает эксперт по энергетике Кейсуке Садамори.

Дело не только в нефти. До рекордных отметок выросли цены за природный газ и даже за каменный уголь, и все это в совокупности приводит к высокой стоимости электроэнергии.

Текущая ситуация, возможно, даже хуже той, что была в 1974 году, когда цены за энергоносители резко взметнулись вверх. Такое мнение на конференции Эстонского центра резервов, проходившей в Таллинне в четверг, озвучил Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА как раз и создавалось для того, чтобы помогать странам прогнозировать спрос на топливо, оценивать объемы предложения и реагировать соответствующим образом. Впрочем, сегодня Садамори признает, что прогноз на полгода давать сложнее, чем на год вперед. На два года – сложнее, чем на 10 лет.

Но ясно одно – риск дальнейшего роста цен на топливо выше, чем вероятность, что ценовое ралли завершится. Пока что дальнейший рост спроса сдерживается Китаем с его внутренними коронавирусными ограничениями, но в любой момент эта преграда может быть снята. Частично спрос способна ограничить растущая инфляция, которая негативно сказывается на покупательской способности людей. Но в большей мере – серьезное торможение экономического роста в целом, уже во второй половине этого года.

Потребление растет, а возможностей для производства больше не становится

Впрочем, таким предположениям противоречит уверенно растущее потребление, которое объясняется тем, что пандемия окончилась и у людей появилось чувство высвобождения. Рынок туризма летом активизируется, что приводит к повышенному спросу на авиационное топливо. И ко всему этому – война в Украине.