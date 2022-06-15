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    Россия сокращает поставки газа по «Северному потоку» на 40 процентов

    Российский концерн «Газпром» заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров.Фото: Shutterstock

    «Газпром» заявил о нехватке комплектующих Siemens для ремонтных работ на компрессорной станции и сокращении поставок по «Северному потоку» с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки.

    Во вторник, 14 июня, российский концерн «Газпром» заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров, передает DW.
    При этом «Газпром» сослался на задержку ремонтных работ на компрессорной станции «Портовая», которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном Siemens: «В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата».
    Санкции и газовый конфликт
    После начала войны России против Украины и введения в этой связи западных санкций президент РФ Владимир Путин предписал «Газпрому» принимать от компаний из «недружественных» стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть два счета – валютный и рублевый – в «Газпромбанке». Покупатель газа должен переводить иностранную валюту на валютный счет, затем «Газпромбанк», продав валюту на Московской бирже, засчитывает вырученные рубли на рублевый счет.
    30 мая российский газовый монополист заявил о прекращении поставок газа британско-голландской компании Shell Energy и датской компании Orsted с 1 июня в связи с отказом платить за газ в рублях по новой схеме. Стало известно также о прекращении поставок в Нидерланды. Ранее Россия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

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