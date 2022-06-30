  • Поделиться:

    В понедельник торговля акциями LHV будет приостановлена

    В связи со сплитом акций LHV, Таллиннская биржа в понедельник приостановит торги этими бумагами. О возобновлении торгов биржа сообщит отдельно.

    Количество акций LHV в портфеле инвесторов в пятницу увеличится в 10 раз
    Из сообщения биржи следует, что в понедельник торговля акциями LHV будет приостановлена с целью обеспечить учет сплита акций на общеевропейской платформе ценных бумаг, где в то же время будет проходить интеграция объемных инфраструктурных проектов.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Правительство отказалось от финансирования Таллиннской больницы Кылварт: в таком случае больницы не будет
    Оборот Krimelte достиг рекордных значений Компания ожидает снижения спроса
    Elektrilevi повышает плату за подключение и сетевую плату
    Влияние санкций
    Reuters: Евросоюз готовит компромиссное решение по Калининграду
    Доставка российских грузов в Калининградскую область может нормализоваться в течение нескольких дней: как утверждают источники Reuters, руководство ЕС готовит соответствующую компромиссную сделку с Литвой.
    Доставка российских грузов в Калининградскую область может нормализоваться в течение нескольких дней: как утверждают источники Reuters, руководство ЕС готовит соответствующую компромиссную сделку с Литвой.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    В пятницу 1 акция LHV превратится в 10
    В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.
    В пятницу будет проведен 10-кратный сплит (дробление) акций LHV. Это означает, что номинальная стоимость и цена акции на бирже будут в десять раз меньше.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовица ДВ: а побыстрее никак?
    3 июня Кая Каллас отправила в отставку всех министров-центристов, чем ознаменовала конец правящей коалиции. Начались консультации о формировании новой коалиции, которые - к нашему удивлению - продолжаются до сих пор.
    3 июня Кая Каллас отправила в отставку всех министров-центристов, чем ознаменовала конец правящей коалиции. Начались консультации о формировании новой коалиции, которые - к нашему удивлению - продолжаются до сих пор.
    Все мнения
    Эпицентр
    Инфляция вынуждает работодателей повышать зарплаты
    При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.
    При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: куда деть миллион? Советы простых ребят с Уолл-стрит
    Как всегда в конце недели в подкасте "Вкус биржи" мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели в подкасте "Вкус биржи" мы вместе с экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение