В понедельник торговля акциями LHV будет приостановлена

Инфляция вынуждает работодателей повышать зарплаты
При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.
При нынешнем уровне инфляции многим сотрудникам становится сложно поддерживать прежний уровень жизни. Рано или поздно они стучатся в дверь кабинета своего начальника и просят поднять зарплату. Те, кто еще не сделал этого, вероятно, обратятся с подобной просьбой к работодателю еще до наступления осени.