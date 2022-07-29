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    Прибыль Tallinna Vesi резко упала

    Чистая прибыль Tallinna Vesi во втором квартале 2022 года составила 0,96 млн евро, что на 2,12 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Фото: Liis Treimann

    Оборот Tallinna Vesi во втором квартале был немного выше, чем в прошлом году, однако прибыль снизилась на две трети, сообщает компания в пресс-релизе.

    Брутто-прибыль Tallinna Vesi во втором квартале 2022 года составила 4,42 миллиона евро. 15-процентное увеличение производственных расходов стало причиной уменьшения брутто-прибыли предприятия за шесть месяцев. Больше всего увеличились расходы на химикаты, электроэнергию и газ. Для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, на предприятии стараются снижать объем использования химикатов, применяемых для очистки воды, а также, по возможности, экономить электроэнергию, отслеживая биржевую цену и планируя потребление с оглядкой на ее колебания, следует из пресс-релиза.

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