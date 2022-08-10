Биржа

10 августа 2022 в 13:05 Поделиться:









Акции Enefit Green побили новый ценовой рекорд

Участвовавшим в IPO инвесторам акции Enefit Green принесли доходность в 65%. Фото: Andras Kralla

Cтоимость акций Enefit Green на Таллиннской фондовой бирже растет уже шестой день подряд. На данный момент акции выросли до 4,8 евро, что на 65% больше цены подписки, пишет Äripäev.

Cегодня на фондовом рынке с акциями Enefit Green было совершено более 930 сделок на сумму более 723 000 евро. Цена акции впервые превысила уровень 4,7 евро. На данный момент акции торгуются по цене в 4,8 евро, дневной рост составил 4,62%.

Тем инвесторам, которые приобрели акции во время IPO, они принесли доходность в 65%.

В прошлый четверг компания сообщила о результатах за второй квартал и за первое полугодие. Прибыль Enefit Green за шесть месяцев составила 51,85 млн евро, что более чем вдвое больше, чем 25,03 млн евро годом ранее.

По данным компании, росту чистой прибыли способствовали высокие рыночные цены на электроэнергию, а также снижение финансовых затрат. В то же время увеличение расхода по подоходному налогу в связи с выплатой дивидендов уменьшило чистую прибыль на 4,3 млн евро.

Enefit Green стала публичной в октябре прошлого года и привлекла более 60 000 инвесторов. Цена подписки на акции составляла 2,9 евро.