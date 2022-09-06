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    ОПЕК+ впервые за год сокращает добычу нефти

    Решение сократить добычу принято впервые за текущий год.Фото: Shutterstock

    Добыча нефти в октябре уменьшится на 100 тысяч баррелей в сутки, решили участники министерского заседания ОПЕК и ОПЕК+.

    Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) договорились по итогам 32-й министерской встречи в режиме видеоконференции, что ОПЕК+ сократит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и вернется в октябре к августовским условиям соглашения, передает DW.
    «Корректировка уровня добычи в сторону повышения на 100 тысяч баррелей в сутки была предназначена только для сентября 2022 года», – подчеркивается в коммюнике. Группа оставила за собой право провести дополнительные переговоры до следующего запланированного заседания 5 октября, чтобы «при необходимости отреагировать на развитие ситуации на рынке».
    «Коррекция добычи в прошлом месяце была реакцией на требования потребителей, коррекция в этом месяце стала небольшой реакцией на беспокойство производителей», – прокомментировала ситуацию аналитик транснациональной корпорации Standard Chartered Эмили Эшфорд.
    Решение сократить добычу принято впервые за текущий год. Летом увеличить объемы нефтедобычи просил Саудовскую Аравию президент США Джо Байден. Агентство Reuters в августе называло тогдашнее увеличение добычи «крошечным» ростом, который обеспечит «86 секунд мирового спроса», и «оскорблением» главы Белого дома.

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ОПЕК+ впервые за год сокращает добычу нефти
Добыча нефти в октябре уменьшится на 100 тысяч баррелей в сутки, решили участники министерского заседания ОПЕК и ОПЕК+.
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