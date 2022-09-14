Lufthansa вновь полностью перешла в частные руки

Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.