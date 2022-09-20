Биржа

Айвар Ыэпа

20 сентября 2022 в 8:59 Поделиться:









Лишний миллиард расходов подрывает акции Ford

Завод Ford в Румынии. Фото: Ford

Выросшие цены на автозапчасти увеличили расходы Ford в текущем квартале на миллиард долларов, сообщает предприятие. Новость об уменьшении прибыли из-за увеличения расходов компании привела к падению ее акций на рынке.

Согласно биржевому извещению Ford, до уплаты процентов и платежей прибыль компании составила в текущем квартале 1,4-1,7 млрд долларов. Это намного меньше, чем те 3,7 млрд долларов, о которых предприятие отчиталось в предыдущем квартале, и прошлогодние 3 млрд за тот же квартал.