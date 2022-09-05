    • Aвто
    • 5 сентября 2022 в 13:04
    Поделиться:

    Swedbank: лизинг подержанных автомобилей становится все популярнее

    В первом квартале самыми популярными марками автомобилей были Volvo, BMW и Volkswagen.Фото: Raul Mee

    По данным Swedbank, все больше клиентов отдают предпочтение лизингу подержанных автомобилей вместо покупки новых.

    Во втором квартале этого года самым покупаемым подержанным автомобилем в Эстонии среди приобретаемых с помощью Swedbank Liising был Volvo – 118 автомобилей, за ним следуют BMW – 113 автомобилей и Volkswagen – 92 автомобиля. По сравнению с предыдущим кварталом, с апреля по июнь этого года с помощью Swedbank было взято в лизинг на 930 подержанных автомобилей больше, сообщается в пресс-релизе.
    В первом квартале самыми популярными марками автомобилей также были Volvo, BMW и Volkswagen, но тогда на первом месте был BMW с 94 автомобилями, а на втором Volvo с 85 автомобилями.
    «Рост числа договоров лизинга подержанных автомобилей отражает ситуацию на рынке. Поскольку сроки поставки новых автомобилей увеличиваются, всё больше покупателей предпочитают не ждать, а купить подержанный автомобиль», – говорит руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар.
    В Латвии в топ-3 подержанных автомобилей, которые клиенты Swedbank брали в лизинг, входили исключительно автомобили немецких марок. BMW составили наибольшую долю подержанных автомобилей, взятых в лизинг, – 16 процентов (81 автомобиль), за ними следуют Volkswagen (80) – 16 процентов и Audi (57) – 12 процентов. В таком же порядке в предыдущем квартале в Латвии брали в лизинг подержанные автомобили. Во втором квартале с помощью Swedbank в Латвии было взято в лизинг 498 автомобилей, что на 30% больше, чем в первом квартале этого года.
    В Литве количество подержанных автомобилей, взятых в лизинг с помощью Swedbank, увеличилось на 62 процента и составило 669 автомобилей. В тройку лидеров вошли Toyota (15 процентов всех автомобилей), Volkswagen (12 процентов) и BMW (11 процентов). В Литве по сравнению с предыдущим кварталом рейтинг не изменился.
    «Средний подержанный автомобиль, взятый в лизинг частным лицом в первой половине 2022 года, стоил почти на 2200 евро дороже, чем в тот же период год назад. В первой половине 2022 года средняя стоимость нового арендованного автомобиля составила 24 700 евро по сравнению с 22 500 евро в 2021 году», – добавила Саар.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Европейский центробанк готовится к нескольким повышениям процентных ставок
Цена на газ подскочила почти на 30%: Россия грозится не открыть краны
Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии
Эпицентр
Анализ: ценовой потолок для российской нефти может не сработать
2 сентября может стать историческим днем для мирового нефтяного рынка. Страны G7 намерены окончательно договориться о введении ограничения цены на нефть из России. Но будет ли это работать?
2 сентября может стать историческим днем для мирового нефтяного рынка. Страны G7 намерены окончательно договориться о введении ограничения цены на нефть из России. Но будет ли это работать?
Все большие материалы
Инвестор
Падению евро не видно конца
Фьючерсы на европейские акции в понедельник упали на 3,3%. Евро получил еще один удар после того, как Россия перекрыла газопровод в Германию – это побудило правительства стран ЕС объявить о чрезвычайных мерах, чтобы ослабить воздействие роста цен на энергоносители на граждан, пишет
Фьючерсы на европейские акции в понедельник упали на 3,3%. Евро получил еще один удар после того, как Россия перекрыла газопровод в Германию – это побудило правительства стран ЕС объявить о чрезвычайных мерах, чтобы ослабить воздействие роста цен на энергоносители на граждан, пишет
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Потери Eesti Raudtee из-за войны и санкций составят 20 млн евро Из них 12 млн евро компенсирует государство
Государственное железнодорожное предприятие Eesti Raudtee в 2022 году из-за войны в Украине и введенных в отношении России санкций недополучит порядка 20 млн евро дохода, сообщает ERR.
Государственное железнодорожное предприятие Eesti Raudtee в 2022 году из-за войны в Украине и введенных в отношении России санкций недополучит порядка 20 млн евро дохода, сообщает ERR.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: 75 минут с Фуадом Расуловым
Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи»!
Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи»!
Все подкасты ДВ
Mнения
Хейкки Мяки: в кризис нужно ценить своего работодателя
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Самая высокая инфляция в Европе и все более частые сообщения об экономической рецессии и кризисе усиливают тревогу всех сторон, представленных на рынке труда. Если работодатели борются с быстро растущей себестоимостью и сильным давлением на заработную плату, то работникам руководитель предприятия Finesta и эксперт по рабочей силе Хейкки Мяки советует больше ценить своего работодателя, который может обеспечить важное чувство безопасности в нынешней ситуации.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение