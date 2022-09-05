Aвто

5 сентября 2022 в 13:04 Поделиться:









Swedbank: лизинг подержанных автомобилей становится все популярнее

В первом квартале самыми популярными марками автомобилей были Volvo, BMW и Volkswagen. Фото: Raul Mee

По данным Swedbank, все больше клиентов отдают предпочтение лизингу подержанных автомобилей вместо покупки новых.

Во втором квартале этого года самым покупаемым подержанным автомобилем в Эстонии среди приобретаемых с помощью Swedbank Liising был Volvo – 118 автомобилей, за ним следуют BMW – 113 автомобилей и Volkswagen – 92 автомобиля. По сравнению с предыдущим кварталом, с апреля по июнь этого года с помощью Swedbank было взято в лизинг на 930 подержанных автомобилей больше, сообщается в пресс-релизе.

В первом квартале самыми популярными марками автомобилей также были Volvo, BMW и Volkswagen, но тогда на первом месте был BMW с 94 автомобилями, а на втором Volvo с 85 автомобилями.

«Рост числа договоров лизинга подержанных автомобилей отражает ситуацию на рынке. Поскольку сроки поставки новых автомобилей увеличиваются, всё больше покупателей предпочитают не ждать, а купить подержанный автомобиль», – говорит руководитель сферы лизинга для частных лиц Swedbank Карин Саар.

В Латвии в топ-3 подержанных автомобилей, которые клиенты Swedbank брали в лизинг, входили исключительно автомобили немецких марок. BMW составили наибольшую долю подержанных автомобилей, взятых в лизинг, – 16 процентов (81 автомобиль), за ними следуют Volkswagen (80) – 16 процентов и Audi (57) – 12 процентов. В таком же порядке в предыдущем квартале в Латвии брали в лизинг подержанные автомобили. Во втором квартале с помощью Swedbank в Латвии было взято в лизинг 498 автомобилей, что на 30% больше, чем в первом квартале этого года.

В Литве количество подержанных автомобилей, взятых в лизинг с помощью Swedbank, увеличилось на 62 процента и составило 669 автомобилей. В тройку лидеров вошли Toyota (15 процентов всех автомобилей), Volkswagen (12 процентов) и BMW (11 процентов). В Литве по сравнению с предыдущим кварталом рейтинг не изменился.

«Средний подержанный автомобиль, взятый в лизинг частным лицом в первой половине 2022 года, стоил почти на 2200 евро дороже, чем в тот же период год назад. В первой половине 2022 года средняя стоимость нового арендованного автомобиля составила 24 700 евро по сравнению с 22 500 евро в 2021 году», – добавила Саар.