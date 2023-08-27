Финские эксперты: рынок IPO выходит из комы

Приток компаний на финскую фондовую биржу в последнее время значительно сократился. При этом, по словам экспертов, планы проведения IPO вынашивают сегодня десятки местных предприятий, сообщает Kauppalehti.

Более 40 финских предприятий сегодня хотят стать публичными.Фото: Андрас Кралла
Как отмечает глава инвестиционной компании United Bankers Патрик Андерсон, многое на Хельсинкской фондовой бирже может измениться в ближайшие три месяца, поскольку на данный момент в IPO заинтересован целый ряд компаний, пишет Kauppalehti.

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