Биржа

Яна Сааркоппель

7 сентября 2023 в 9:26









Infortar докупил миллион акций Tallink

Генеральный директор Infortar Мартти Талгре и член правления Infortar Айн Ханшмидт. Фото: Liis Treimann

Основной владелец Tallink – компания Infortar – во вторник увеличил свою долю в листинговой компании еще на один миллион акций.

В результате сделки Infortar приобрел один миллион акций по цене 0,71 евро, в результате чего, по данным финансовой инспекции, стоимость сделки составила 710 000 евро.