Биржа

Дмитрий Фефилов

11 октября 2023 в 7:40









Владелец Freedom Finance об офшорах и обходе санкций: нет смысла судиться с толстым троллем

«Мы не всегда можем контролировать информационные войны, но они случаются. Просто кого-то они похоронят, а кого-то нет», – говорит владелец Freedom Finance Тимур Турлов. Фото: Valery Ayapov, www.ayapov.com

Несколько месяцев назад компания Hindenburg Research, которая специализируется на коротких позициях по акциям, опубликовала большое расследование, где выдвинула большой спектр обвинений в адрес брокера Freedom Finance, услугами которого пользуются и в Эстонии. ДВ удалось побеседовать с основателем и владельцем холдинга, миллиардером Тимуром Турловым, о данном расследовании и конкретных обвинениях.

Компания Hindenburg Research известна тем, что проводит расследования в отношении биржевых компаний и шортит, то есть ставит на понижение их акций, если находит серьезные нарушения в деятельности этих компаний. Поэтому, когда Hindenburg выпускает очередное расследование, акции компаний, которые фигурируют в этом отчете, как правило падают, что приносит прибыль Hindenburg.