Двойные документы и липовые цены: автомобили из Эстонии просачиваются в Россию через Среднюю Азию

Со вторника продажа всех видов автомобилей в Россию запрещена. До сих пор переправить туда машины из Эстонии пытались как через страны Центральной Азии, так и занижая стоимость. Фото: Raul Mee

Во вторник вступил в силу практически полный запрет на экспорт автомобилей всех ценовых категорий в Россию, однако еще ранее из-за мошенничеств таможенникам приходилось вмешиваться в сделки со странами Центральной Азии, откуда автомобили вывозили в Россию.

С начала войны в Украине эстонские таможенники выявили десятки попыток обойти санкции, в ходе которых фирмы пытались доставить автомобили в Россию, например, через страны Центральной Азии, или занизив стоимость автомобилей.