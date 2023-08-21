    Работающего в Эстонии брокера обвинили в нарушении санкций против РФ

    Учредитель и мажоритарный акционер Freedom Holding отрицает обвинения в нарушении санкций.Фото: Reuters/Scanpix

    Аналитическая компания Hindenburg Research обвинила Freedom Holding в том, что брокер продолжает работать с россиянами. Само по себе это не нарушение, пока клиенты не находятся под санкциями, настаивает Freedom.

    «Freedom Holding Corp: наглое нарушение санкций, признаки сфабрикованного дохода и рискованные операции со средствами клиентов», - так называется обзор, опубликованный в августе Hindenburg Research. Freedom Holding Corp - учредитель компании Freedom Finance Europe, которая оперирует работающей в Эстонии инвестиционной платформой Freedom24.
    Примерно год аналитики Hindenburg исследовали деятельность брокера, в том числе изучили международные корпоративные и нормативные документы, поговорили с бывшими сотрудниками.
    «Наше исследование выявило длинный список тревожных сигналов, в том числе доказательства того, что Freedom нагло обходит санкции, имеет характерные признаки поддельной выручки, комбинирует средства клиентов, а затем вкладывает в рискованные и низколиквидные активы, а также может быть заподозрена в манипулировании рынком», - пишут авторы Hindenburg Research. Они также ссылаются на источника, который утверждает, что владелец Freedom Holding Corp Тимур Турлов все еще контролирует российскую компанию, хотя формально продал актив после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
    После начала войны группа перебралась в Алмату, в Казахстан, и уже оттуда продолжила бизнес в странах Восточной Европы. Также компания собирается открыть офис в Таллинне.
    Еще в 2019 году состоялось IPO компании. Для Турлова оно стало воплощением мечты. «Никогда в первые дни моей карьеры [я не мог] ожидать, что мы станем акцией, с миллионным оборотом в день», – сказал он Forbes.
    Именно то, что компания является публичной, сделало информацию о ней более доступной. Как отмечает Forbes, одна из странностей в бизнес-схеме брокера заключается в том, что сделки с акциями США для клиентов Freedom проходят через стороннюю организацию, базирующуюся в Белизе фирму FFIN Belize. Она принадлежит самому Турлову.
    В 2021 году Турлов объяснил оффшорный маневр проблемами с регулированием в Казахстане. Hindenburg утверждает, со ссылкой на бывших руководителей компании, что FFIN Belize использовалась для «вывода денег из России, часто наличными, без учета протоколов KYC и AML [борьбы с отмыванием денег]».
    «Я лично видел как клиент принес чемоданы с 2,5 миллионами долларов наличными», – рассказал Hindenburg один из бывших руководителей Freedom. Это, по словам бывшего сотрудника, нарушает законы по борьбе с отмыванием и финансированием терроризма почти любой страны.
    Сама компания настаивает, что обвинения ошибочны.
    У компании остаются россияне в числе клиентов и нет планов это менять, заявил Турлов агентству Reuters. Но речь только о клиентах-россиянах, не попавших под санкции. Freedom уже раскрыл данные о том, как работает с клиентами, находящимися под санкциями, в ходе примерно семи проверок со стороны финансового регулятора Казахстана, уточнил он.
    «Мы точно не беремся за подсанкционных клиентов, но если существующих клиентов вносят в санкционный список, то мы блокируем их активы или разрываем с ними связи», – сказал Турлов.
    Такие обвинения вызвали падение акций Freedom, торгующихся на Nasdaq. В день выхода новости, 15 августа, они потеряли 3,2% и еще 4,6% на следующий. Цена опустилась до 69,8 долларов США. Однако уже в пятницу котировки взлетели на 25% до 87,5 долларов.

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