Выходец из Эстонии арестован в Финляндии за нарушение санкций

Второй день торгов акциями ARM оказался не столь удачным
Накануне акции производителя микропроцессоров ARM поднялись в цене еще на 6%, однако закрылись на уровне 60,75 долларов (-4,47% за день). Тем не менее, рыночная стоимость компании все еще превышает 60 млрд долларов, сообщает CNBC.
Накануне акции производителя микропроцессоров ARM поднялись в цене еще на 6%, однако закрылись на уровне 60,75 долларов (-4,47% за день). Тем не менее, рыночная стоимость компании все еще превышает 60 млрд долларов, сообщает CNBC.