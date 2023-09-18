    Выходец из Эстонии арестован в Финляндии за нарушение санкций

    Предпринимателя Габриэля Темина, подозреваемого в нарушении западных санкций, введенных в отношении России, по требованию финской таможни заключили под арест в окружном суде провинции Восточная Уусимаа, сообщает YLE.

    Принадлежащие Габриэлю Темину фирмы замешаны в поставках в Россию зарубежной электронной продукции, в том числе камер, используемых в военных дронах.Фото: IMAGO/Alexey Suhorukov
    Выходец из Эстонии Габриэль Темин имеет французский паспорт, в Финляндии ему принадлежат компании Siberica OY и Luminor OY (последняя никак не связана с одноименным эстонским банком), информирует YLE.

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