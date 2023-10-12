Новости

dv.ee

12 октября 2023 в 10:37









Компенсация по лечению зубов вырастет на 50%

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правительство приняло решение поднять компенсацию по лечению зубов с 40 до 60 евро в год, а пенсионерам – с 85 до 105 евро в год.

«Мы делаем лечение зубов более доступным, – сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. – К зубному врачу надо идти не только в последний момент (когда это уже обойдется дороже), но и для регулярного контроля. Помимо этого мы разрешаем использовать компенсацию по лечению зубов вдобавок к компенсации за протезирование».