Назад KM 01.04.26, 12:36 Рынок недвижимости Нарвы меняется: спустя тридцать лет завершен первый новый жилой проект На рынке недвижимости Нарвы происходит поворот, которого не наблюдалось со времени восстановления независимости Эстонии. В третьем по численности населения городе страны после конца 1980-х годов завершено строительство первого нового и современного многоквартирного дома, что знаменует изменения как на рынке, так и в ожиданиях людей. На берегу реки Нарвы, с видом на замок Германа и Ивангородскую крепость, реализуется комплексная застройка под названием Joaoru Residentsid, включающая пять жилых домов.

Вид от жилого дома Joaoru Residentsid на замок Германа.

Учитывая, что, в отличие от Таллинна, Тарту или Пярну, в Нарве жилищное строительство практически отсутствовало более трех десятилетий, можно сказать, что целое поколение выросло в среде без нового качественного жилья. По словам члена правления Vallikraavi Kinnisvara Янно Мерилоо, это означает для девелопера отличную от обычных модель развития недвижимости и роль, поскольку необходимо не только возвести здания, но и сформировать сам рынок.

Например, если прежний уровень цен на вторичном рынке старых квартир в Нарве держался в среднем на уровне около 500 евро за квадратный метр, то в новостройках цены начинаются от 3000. Однако за это предлагается значительно больше: энергоэффективность, современные планировки и инженерные системы, качественные материалы, прекрасные виды, парковочные места (в том числе в подземном паркинге), целостная жилая среда и близость к живописной зоне отдыха.

Внешний вид Joaoru Residentsid

“Некоторые жители Нарвы считают цену новых квартир высокой, и в сравнении со стоимостью старых квартир на вторичном рынке города она действительно выглядит значительной, однако нельзя сравнивать несопоставимые вещи“, - говорит Мерилоо. “По цене первого дома Joaoru в Таллинне, в том числе и на его окраинах, уже невозможно приобрести сопоставимое жилье. В Нарве же можно купить современную недвижимость высокого класса. Таким образом, цена продажи новых квартир невысока, но для жителей Нарвы она пока просто непривычна”.

По словам Мерилоо, проект повлек за собой позитивные перемены и в сфере финансирования. “Поскольку раньше классические новостройки в Нарве практически отсутствовали, не была сформирована и статистика цен более высокого уровня, а также соответствующие финансовые инструменты. Сегодня уже пять действующих в Эстонии банков готовы финансировать покупку квартир в первом доме Joaoru Residentsid на разумных условиях. Это означает, что ценовой уровень 3000+ евро сформировался, а квартиры рассматриваются как ликвидный актив, что критически важно для функционирования рынка”.

В случае Joaoru Residentsid важную роль играет и опыт девелоперов. За проектом стоит AS Vallikraavi Kinnisvara с многолетним опытом девелопмента в сотрудничестве с известной строительной компанией AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg, которая практически без перерывов ведет строительство в Ида-Вирумаа с 2009 года. “Мы уже много лет последовательно строим здесь и хорошо понимаем местный рынок. Это придает уверенность делать то, чего раньше не делалось, - отмечает Мерилоо. - Мы также понимаем, что проект Joaoru уже стал своего рода достопримечательностью. Наши клиентские дни — это события, которые в газетах включают в один список с городскими концертами и выставками. Интерес действительно большой”.

В жилом доме по адресу Раудсилла 1 предусмотрено 45 квартир, здание имеет семь этажей. Входная зона включает в себя представительное фойе с зоной отдыха; на первом этаже расположены кладовые, колясочная, технические помещения и пять квартир. Фойе выполнено в элегантном стиле, лифт просторный, с одной стороны — со стеклянной стеной, а лестничная клетка очень светлая и воздушная. Подобного уровня фойе и лестничного пространства сегодня нет ни в одном другом жилом доме Нарвы.

Вход и фойе жилого дома по адресу Raudsilla 1

Со второго по пятый этаж на каждом уровне расположено по 8 квартир, на шестом этаже — три квартиры, аналогичные типовым этажам, и пять более просторных квартир, которые выходят на мансардный уровень. Во всех квартирах есть балкон, лоджия или терраса. У всех жителей дома есть возможность пользоваться большой террасой на седьмом этаже, откуда открываются великолепные виды на город и реку. Уже обустроена и большая детская площадка.

Детская площадка Joaoru Residentsid.

В квартале будут обустроены озелененные территории, велопарковки и дорожки, ведущие к набережной Йоаору.

Парковочное решение частично реализовано под землей, что позволяет сделать дворовую территорию более просторной и комфортной для людей. Также создана инфраструктура для зарядки электромобилей. Наличие подземного паркинга у жилого дома по меркам Нарвы также является исключительным.

Подземный паркинг.

По техническим причинам паркинг был построен в большем объеме — с расчётом на четыре жилых дома. Поэтому на данный момент парковочных мест больше, чем требуется, и у жителей соседних домов есть возможность арендовать их по разумной цене. Порядок парковки обеспечивает Ühisteenused AS. Технические решения здания являются современными и энергоэффективными — от тройных стеклопакетов до вентиляции с рекуперацией тепла и очень удобного водяного теплого пола.

Преимущество нового энергоэффективного здания по сравнению с квартирами в старых домах особенно наглядно проявилось в январских и февральских счетах за отопление — фактические расходы на отопление в квартирах нового дома были в 3–4 раза ниже, чем в квартирах аналогичной площади в старом жилом фонде. Профессиональные услуги по управлению и обслуживанию квартирного товарищества оказывает Stell Eesti AS.

Несущая конструкция здания капитальная: все межэтажные перекрытия, межквартирные перегородки и наружные стены выполнены из камня или железобетона. Звукоизоляция стен между квартирами сознательно сделана выше, чем предусмотрено проектными стандартами.

Новый жилой квартал расположен на пересечении улиц Раудсилла и Юхкентали, примерно в одном километре от центра Нарвы и старого города. В радиусе 200 метров находятся Нарвский Александровский собор, автобусная остановка и железнодорожный вокзал. “Нарва — компактный город, своего рода “город 15-минутной доступности”. То, что жилые дома расположены немного в стороне от центра, скорее является преимуществом, поскольку здесь больше пространства, тишины и лучше виды. При этом все необходимое находится совсем рядом“, - говорит Мерилоо. В непосредственной близости от жилого дома расположен самый красивый в Нарве рекреационный район: берег реки, набережная и прогулочные тропы.

Joaoru Residents расположен немного в стороне от центра. В непосредственной близости протекает река Нарва.

Он отмечает, что и в историческом смысле это место является знаковым: открывающийся отсюда вид был изображен на эстонской банкноте достоинством 5 крон. Для его обозрения в Нарве построена смотровая площадка “вид на 5 крон”, которая находится всего в 50 метрах от комплекса Joaoru.

Обратная сторона банкноты достоинством 5 крон, на которой изображён Нарвский замок.

“Район Йоаору считается одним из древнейших мест поселения в Эстонии, где следы человеческой деятельности уходят почти на 11 000 лет назад. Люди и тогда выбирали для жизни лучшие места. Сегодня у нас есть возможность предложить на этом же месте подлинное качество жизни XXI века. Мы уверены, что наш проект запустит и в Нарве, третьем по величине городе Эстонии, новую волну развития рынка недвижимости”.

В одном из культовых фильмов прошлого века «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» звучал тост: "Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями". До завершения строительства первого жилого дома Joaoru Residentsid в Нарве не было возможности приобрести современное жилье, однако сегодня у всех, у кого есть такое желание, появилась и такая возможность.