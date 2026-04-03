Инвестор Тоомас: подводя итоги марта, я был изрядно удивлен
Подводя итоги марта, меня ждал большой сюрприз: падение портфеля оказалось не таким большим, как можно было бы ожидать, однако акцию, благодаря которой и был обеспечен хороший результат, я выставил на продажу.
В марте на рынках США было большое падение, однако мой портфель за месяц сократился лишь на 4700 евро. Не так уж и плохо.
Foto: Andras Kralla / Äripäev
В марте я, конечно, застал и самое глубокое дно: в последние дни месяца американский рынок находился на минимальных уровнях. Тем не менее ситуация была далека от критической – к концу месяца стоимость портфеля составляла 663 233 евро. Это означает, что за месяц портфель сократился на 4700 евро, или на 0,7%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
