Назад 03.04.26, 07:00 «Мода идет с российской стороны»: даже бабушки-садоводы покупают то, что видели в TikTok Садоводы Ида-Вирумаа приобретают цветы в соцсетях, в магазинах, а кто-то – на городских клумбах. Местным питомникам приходится конкурировать с крупными торговыми сетями. ДВ спросили специалистов, что пользуется самым большим спросом среди владельцев садов в Ида-Вирумаа и меняется ли мода?

Наталья Никитина снимается в коротком ролике для соцсетей – это главный способ привлечения клиентов в ее питомник.

Нарвитянка Ольга, которая увлекается садоводством, рассказала ДВ, что в Ида-Вирумаа обычно покупает растения в питомниках в Йыхви и в магазине Bauhof в том же городе.

«Сейчас общая тенденция – сады в природном стиле, малоуходные сады – даже без газонов, без ярких акцентов, в спокойной гамме, – рассказала Ольга. – До сих пор покупают много гортензий. И в последнее время стали очень популярны злаковые растения, в малоуходных садах – многолетние, чтобы не возиться с ними каждый год. Их популярность зашкаливает, но и цены на них тоже. В Bauhof я видела даже 20 евро за штучку».

Пенсионерки выбирают саженцы в TikTok

Питомник Mustvee Puukool открылся в Нарве в апреле прошлого года. Его хозяйка Наталья Никитина перенесла сюда часть бизнеса с Чудского озера, и уже первый сезон оказался прибыльным. «Там покупательская способность очень низкая и работать там некому. Не хотят люди работать, тяжело им физически. И вот мы расширились сюда», – рассказала она.

По словам Натальи, в Нарве питомник продает плодовые растения, хвойные, другие декоративные растения, семена, удобрения, инструменты и многое другое, что может понадобиться в саду. Сейчас растения в горшках уже расставлены на открытой площадке, заходят первые клиенты.

По опыту Натальи, декоративные злаки популярны среди эстонцев, а в Нарве, где в основном русскоязычные покупатели, мода отличается: «Мода идет с российской стороны, – говорит она. – Люди насмотрятся видосиков оттуда, и мне приходится сразу реагировать. В этом сезоне будут очень популярны колоновидные яблони и низкорослые растения».

Но и для самой Натальи Никитиной видео стало главным способом продвижения продукции – она надевает фартук и шляпу, рассказывает о растениях, а помощница снимает ее на камеру смартфона. Каждое видео публикуется в аккаунтах Mustvee Puukool в TikTok, Instagram, Facebook и YouTube, поскольку разные клиенты предпочитают разные соцсети.

«О чем я выставляю ролик, то сразу как корова языком слизывает! Приходят, покупают именно то, что я рекламирую. Большинство людей плохо ориентируется в теме – ну, знают черную смородину и крыжовник – и все. И когда им начинаешь все объяснять, тогда получается вау-эффект – они понимают, что это им точно надо! Но я продаю то, что мне самой нравится. Что я хотела бы, чтобы чаще встречалось в садах».

Причем на короткие видео ориентируются и пенсионеры. «Я думала, они сидят в Фейсбуке. Но как-то однажды приходит бабушка и говорит: "Я увидела вас в ТикТоке". Классно! Я была очень удивлена», – рассказала Наталья.

По ее словам, те, клиенты, которые раньше сажали только смородину, «распробовали» декоративные кустарники. Но особенно хорошо разбирают цветы во время цветения. «Это неправильно, это импульсивные покупки, – сказала она. – Потому что люди весной не знают, как выглядит растение во время цветения. Вот сейчас три палочки торчат из горшка, ни листика нет, и ничего не понятно. Но покупать нужно сейчас, а не во время цветения».

Есть модные тренды, которые растягиваются на много лет, рассказала хозяйка питомника. Например, очень популярны штамбовые растения, хотя они дороже кустов. И лет 20 все более и более популярными становятся гортензии – неприхотливые, не нуждающиеся в особом уходе, не боящиеся болезней и вредителей, но с большими шикарными шапками цветов.

По словам Натальи, покупатели охотно разбирают и хвойники, особенно туи для живых изгородей – те же, которые продаются, например, в Maxima.

Туи стабильно популярны среди владельцев частных домов и дач – ими отгораживаются от соседей.

«Все эти брабанты и смарагды – вот уже вот тут, – рассказывает Наталья, поднося руку к горлу. – Пройдет несколько лет, и их начнут выкорчевывать со страшной силой. Потому что это мода, их уже слишком много. Они только поначалу кажутся маленькими, а потом их нужно контролировать, обрезать. И все хотят ими от соседей закрыться, защититься. Зачем? Один раз живем – посадите лучше декоративные кустарники».

Торговая сеть продает смелые эксперименты

«У каждого товара, у каждого магазина свой клиент, – рассуждает Наталья Никитина. – Но в магазинах у растений часто корни обрублены, неизвестно, как они выращены. У питомников все акклиматизированное в Эстонии и здоровые корни. Лучше покупать у местных».

Руководитель Bauhof по маркетингу Кристина Кяйт-Каттель считает, что эта торговая сеть не может соревноваться с питомниками в том, что касается саженцев деревьев, но выигрывает в других категориях: «Наша сила – это программа лояльности, в рамках которой мы предлагаем скидку 25% постоянным клиентам, а также гибкость – мы быстро реагируем на погодные условия и на потоки клиентов».

В Bauhof среди самых популярных растений анютины глазки, розовые бегонии, петунии и рассада, которая продается здесь с февраля.

По словам Кяйт-Каттель, среди новинок этого сезона выделяются деревья, у которых на один ствол привиты разные культуры, косточковые и фрукты: например, на одном дереве растут вишни и груши. В Bauhof тоже популярны колоновидные и штамбовые растения, в том числе смородина и розы, подходящие для местного климата.

В последние годы в Bauhof растет популярность рябины с темными листьями, персиков, абрикосов и винограда. «В этом году мы ожидаем еще большего предложения персиков и абрикосов из эстонских питомников, – рассказала руководитель по маркетингу. – В прошлом году мы успешно экспериментировали со штамбовой формой крыжовника и смородины, что позволяет нам предложить более широкий выбор в этом сезоне».

Некоторые «приобретают» цветы бесплатно

На этой неделе в Нарве планируют начать высадку цветов на городских клумбах. Первые весенние цветы не будут такими пышными, как летние, которые появятся в мае и июне. «Будут розовые, фиолетовые, синие цветы. Мы учитываем, что слишком яркие цвета могут эмоционально немного подавлять, то есть учитываем не только красоту, но и пользу», – говорит Наталья Маггерамова из нарвского Департамента городского хозяйства.

Летние цветы, рассказывает она, будут в городе повсюду, но все-таки в некоторых местах их решили в этом году высадить поменьше, поскольку здесь цветы кто-то ежегодно выкапывает.

«К сожалению, мы не можем наказать за это штрафом или возбудить дело. Патрули ездят по городу, и если они видят такое, они останавливаются, делают замечание, просят посадить цветы обратно и передают нам эту информацию», – рассказала чиновница.

Хотя в сумме ущерб городу причиняется значительный, в каждом конкретном случае ущерб от украденного цветка настолько маленький, что наказать злоумышленника не получается, даже если его удается взять с поличным.

Соотношение картошки и газонов

Владельцы дачных участков и частных домов в этой части Эстонии когда-то использовали землю почти исключительно для выращивания еды.

«Еще в моем детстве не было никаких газонов, я помню, как они только начинали появляться. И были такие ручные газонокосилки, которые надо было катать туда-сюда, – рассказала Наталья Никитина. – А потом пошло по нарастающей – все стали убирать грядки и делать один сплошной газон. И каждый выходной, каждый государственный праздник вокруг – жужжание газонокосилок, и не слышно пения птиц».

Среди клиентов нарвского питомника есть и молодежь, которая покупает дачи или получает их в наследство и выкорчевывает то, что было посажено бабушками и дедушками, рассказала Наталья: «Уже двадцатилетние покупают старенькие дачки и начинают. Так что все хорошо, не все потеряно», – сказала она.

Но все же газоны и клумбы победили не полностью. Открытые площадки питомников по-прежнему заставлены саженцами плодовых деревьев, а в Bauhof активно раскупают семенной материал. Самый популярный – это картофель, семена овощей и лук, объем продаж которого растет с каждым годом.