airBaltic отказалась от планов по выпуску облигаций

Райк – о маслозаводе Enefit: строители теряют работу. Это самая ужасная новость недели
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.