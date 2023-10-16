Биржа

Индрек Мяэ

16 октября 2023 в 5:40









Пять важнейших событий этой недели, о которых необходимо знать

Глава Coop Bank Маргус Ринк заявил, что их прибыль основана не только на повышении процентных ставок, но и на упорном труде. Фото: Liis Treimann

Начавшаяся неделя принесет квартальные результаты как с Таллиннской фондовой биржи, так и из США, в то же время несколько публичных размещений акций подходят к концу, и появятся важные макропоказатели.

Мы выбрали пять наиболее важных событий, которые могут повлиять на отечественный фондовый рынок, а также на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.