Skeleton привлек более 100 млн евро от мировых компаний и местного магната

Государство ликвидировало фирму вместе с долгами – оставшийся без денег предприниматель ищет справедливости

Предприниматель Райдо Померантс недавно с изумлением обнаружил, что фирма, задолжавшая его предприятию Infralink несколько тысяч евро, оказывается, уже ликвидирована государством. Померантс в шоке: «Хотел бы я посмотреть, чтобы кто-то задолжал банку пару тысяч евро по кредитной карте, а затем государство просто бы аннулировало этот долг. Но ведь подобного никогда не случается».

Предприниматель Райдо Померантс недавно с изумлением обнаружил, что фирма, задолжавшая его предприятию Infralink несколько тысяч евро, оказывается, уже ликвидирована государством. Померантс в шоке: «Хотел бы я посмотреть, чтобы кто-то задолжал банку пару тысяч евро по кредитной карте, а затем государство просто бы аннулировало этот долг. Но ведь подобного никогда не случается».