Биржа

Хели Кюннапас

18 октября 2023 в 5:26









Проблемы с цепочками поставок сдерживают прибыль оружейного производителя

Lockheed Martin в том числе производит самолеты F16. Фото: Reuters/Scanpix

Lockheed Martin стала первой оборонной компанией, отчитавшейся о результатах третьего квартала. Несмотря на борьбу за бюджет, Lockheed Martin рассчитывает получить в этом году самый высокий доход, сообщает Wall Street Journal.

Американская компания Lockheed Martin, работающая в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности, а также информационной безопасности, по-прежнему ожидает роста продаж в этом году, несмотря на проблемы с бюджетом, которые удерживают расходы Пентагона на уровне прошлого года и не позволяют оборонным компаниям запустить некоторые новые программы.