Новости

Екатерина Мереминская

13 октября 2023 в 10:04









Военный обзор: Россия активизировала наступление в Украине, ХАМАС объявил «всемирный день джихада»

Израильские БТР направляются к границе сектора Газа, 13 октября 2023 г. Фото: Ariel Schalit, Scanpix/AP

К сводкам о самых важных событиях полномасштабной войны России против Украины мы вынуждены добавить новости войны ХАМАС против Израиля. Главное о вооруженных конфликтах с 6 по 13 октября.

Российские войска на этой неделе активизировали наступление в районе Авдеевки, а также Первомайского в Донецкой области. «Противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области», – , а также Первомайского в Донецкой области. «Противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области», – сообща л Генштаб ВСУ 11 октября.

масштабное и продолжительное наступление в районе Авдеевки, пишет Институт изучения войны (ISW). При этом Россия потеряла беспрецедентное количество техники в наступлении – от нескольких десятков до почти 100 единиц танков, БТР, машин и артустановок,. При этом перспектив у такого наступления мало, считают эксперты, оно нужно только для отвлечения ВСУ. Российские войска, вероятно, начали, пишет Институт изучения войны (ISW). При этом Россия потеряла беспрецедентное количество техники в наступлении – от нескольких десятков до почти 100 единиц танков, БТР, машин и артустановок, сообщаю т Важные истории. Аналитики считают, что этот штурм показал обучаемость ВС РФ – части демонстрируют повышенную слаженностьУ.

Помимо авдеевского, российские войска продолжают атаковать на купянском, лиманском и бахмутском направлениях.

С воздуха российские войска обстреливали Чернобаевку в Херсонской области – погиб 71-летний мужчина и ранен 70-летний, повреждены десятки домов, пишет областная администрация.

Завершилось опознание тел погибших в Грозе – от российского удара, по последним данным, погибли 59 человек. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко . Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщи л, что криминалисты установили личности всех погибших от удара по кафе в селе Гроза 5 октября.

Все жертвы – гражданские жители. Некоторые семьи погибли целыми поколениями. Некоторых погибших идентифицировали по личным вещам, которые предоставили их родственники, не имеющие прямой линии родства для сравнения ДНК-профилей. Личность одного из погибших, 60-летнего мужчины, установили по 20 частям тела.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи, пока украинские спасатели разбирают завалы после российского удара по магазину и кафе в селе Гроза, примерно в 30 километрах к западу от Купянска, 6 октября 2023 года. Фото: GENYA SAVILOV, Scanpix

Жертвы в России. Из-за падения сбитого дрона в Белгородской области погибли три человека, включая ребенка, губернатор Вячеслав Гладков. Были «фактически уничтожены» два жилых дома. В итоге журналист Sputnik Хайбар Акифи Из-за падения сбитого дрона сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Были «фактически уничтожены» два жилых дома. В итоге журналист Sputnik Хайбар Акифи получил ожоги дыхательных путей, рук и ног, и находится в коме. У его жены Олеси Акифи перелом ноги и сотрясение мозга. Погибла их 4-летняя дочь и родители Олеси. По словам источника «РИА Новости», о гибели ребенка супруги еще не знают.

беспилотник упал на территорию колонии в Брянской области 6 октября, Также писали «Осторожно, новости». Около 6 часов вечера беспилотник обнаружили на территории мужской ИК №2 на улице Котовского, утверждают в телеграм-канале без ссылки на источник. БПЛА нес 400 граммов взрывчатки с поражающими элементами. Беспилотник разминировали, о пострадавших не сообщается.

Санкции против России работают плохо. Ставки фрахта для российской нефти падают на фоне роста теневого флота, Ставки фрахта для российской нефти падают на фоне роста теневого флота, пишет Moscow Times. Cтоимость доставки российской нефти на НПЗ в Индии, крупнейшем покупателе Urals, упала, поскольку все больше судовладельцев готовы работать с производителями РФ, позволяя им зарабатывать более $60 за баррель, которыми страны Запада стремились ограничить доходы Москвы за счет санкций, сообщили источники в отрасли.

Страны G7 близки к согласованию позиции по замороженным российским активам, сообщил Минфин США. Основная сумма в $280 млрд иммобилизованных активов не вернется в РФ не только до окончания боевых действий, а до момента выплат компенсаций Киеву. Доходы от замороженных активов будут направлены на помощь Украине.

Внутри России усиливаются репрессии. В пятницу утром силовики пришли с обысками к адвокатам Алексея Навального по делу об экстремистской организации. Следственные мероприятия проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, В пятницу утром силовики пришли с обысками к адвокатам Алексея Навального по делу об экстремистской организации. Следственные мероприятия проходят у Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, сообщило ОВД-Инфо. «Безусловно, всё это шаги по полной изоляции Навального», – считает соратник оппозиционера Иван Жданов.

Также Россия готовится вернуть ядерные испытания. Госдума по поручению спикера Вячеслава Володина подготовила законопроект об отказе России от договора, запрещающего их. Рассмотреть его планируют уже во вторник, 17 октября, Госдума по поручению спикера Вячеслава Володина подготовила законопроект об отказе России от договора, запрещающего их. Рассмотреть его планируют уже во вторник, 17 октября, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова утверждает , что его рассмотрят в трех чтениях в течение трех ближайших пленарных заседаний.

Еще одна война

погибли не менее 900 израильтян и еще 2600 получили ранения. «Со времен Холокоста мы не видели, как еврейских женщин и детей, стариков (в том числе выживших во время Холокоста) загоняют в грузовики и берут в плен», – Идет 7-й день после нападения террористической организации ХАМАС на юг Израиля. В ходе него«Со времен Холокоста мы не видели, как еврейских женщин и детей, стариков (в том числе выживших во время Холокоста) загоняют в грузовики и берут в плен», – заяви л президент Израиля Ицхак Герцог.

В ответ Израиль объявил войну и нанес удары по сектору Газа. В ночь на 13 октября были поражены 750 целей, пишет ЦАХАЛ.

צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה ותקף הלילה כ-750 מטרות צבאיות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מנהרות תת-קרקעיות של חמאס, מתחמים ומוצבים צבאיים, בתי בכירים ששימשו כמפקדות צבאיות, מחסני אמל"ח, חדרי קשר וחוסלו פעילים בארגוני הטרור>> pic.twitter.com/P6LPtDPDrb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 13, 2023

Число жертв бомбардировок сектора Газа – 1537, еще 6612 человек ранены. Есть погибшие и на Западном берегу реки Иордан: 35 человек, ранены более 650, . Есть погибшие и на Западном берегу реки Иордан:0, сообщи л минздрав Палестины.

Израильские военные самолеты нанесли удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо. Об этом . Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The Times of Israel и радиостанцию Sham FM. О последствиях ударов по аэропортам данных пока нет.

пятницу 13 октября «всемирным днем джихада» или «днем ярости» и призывал к причинению вреда евреям. МИД Израиля ХАМАС объявил МИД Израиля попросил евреев за рубежом быть бдительными и избегать мест возможных демонстраций. В США из-за этого многие значимые политические и религиозные объекты возьмут под усиленную охрану, а школы в некоторых городах закроют, пишет Washington Post.

мужчина с ножом совершил нападение на школу, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. По его данным, это был «20-летний молодой человек чеченского происхождения», он кричал «Аллах Акбар». В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили тяжелые ранения, В городе Аррас на севере Франции, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. По его данным, это был «20-летний молодой человек чеченского происхождения»,В результате нападения погиб учитель, еще несколько человек получили тяжелые ранения, пишет The Moscow Times со ссылкой на Le Figaro, которое цитирует местные власти.

Ранее в пятницу в Пекине нападению подвергся сотрудник израильского посольства. По данным The Jerusalem Post, неизвестный напал на него за пределами дипломатической миссии, но в районе, где она расположена. Мотивы преступника неизвестны. Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением в стабильном состоянии.