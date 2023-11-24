    Андрес Тринк покидает должность главы Merko Ehitus

    Нынешний председатель правления Merko Андрес Тринк руководит компанией уже 12 лет.Фото: Andras Kralla

    Нынешний глава компании Merko Ehitus Андрес Тринк покинет должность. Вместо него председателем правления был избран Иво Волков.

    Правление Merko Ehitus приняло решение назначить Иво Волкова, нынешнего председателя правления «дочки» концерна Merko Ehitus Eesti, членом правления Merko Ehitus сроком на три года. Началом срока полномочий является 1 января, после чего правление Merko Ehitus продолжит работу в составе из трех членов – Иво Волкова, Тыну Тоомика и Урмаса Сомелара.

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