Андрес Тринк покидает должность главы Merko Ehitus

Экономист: рост зарплат в следующем году существенно замедлится
Рост заработной платы замедляется. В третьем квартале рост как средней, так и медианной заработной платы замедлился. Медианная зарплата достигла 1500 евро в третьем квартале, увеличившись на 11 процентов за год, пишет экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Рост заработной платы замедляется. В третьем квартале рост как средней, так и медианной заработной платы замедлился. Медианная зарплата достигла 1500 евро в третьем квартале, увеличившись на 11 процентов за год, пишет экономист Swedbank Лийз Эльмик.