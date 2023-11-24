Андрес Тринк покидает должность главы Merko Ehitus

Девелоперскую фирму Осиновского терзают проблемы, но покупателям жилья о них не сообщали

Первый генеральный подрядчик обанкротился. Другой просто расторг контракт. В третьем случае во время наводнения пострадали строительные материалы. Помимо выяснения отношений с подрядчиками, проект сопровождался рядом задержек и неудач – но покупателей квартир об этом в известность не ставили.

Первый генеральный подрядчик обанкротился. Другой просто расторг контракт. В третьем случае во время наводнения пострадали строительные материалы. Помимо выяснения отношений с подрядчиками, проект сопровождался рядом задержек и неудач – но покупателей квартир об этом в известность не ставили.