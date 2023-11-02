Прибыль Merko в третьем квартале выросла на треть

По мнению правления Merko, слабая макроэкономическая картина и общая неопределенность негативно повлияли на результаты компании в третьем квартале. Фото: Liis Treimann

Строительная и девелоперская компания Merko в третьем квартале заработала 13,6 млн евро чистой прибыли, что на 32% больше в годовом сравнении.

В третьем квартале выручка Merko от продаж составила 122,5 млн евро, что на 11,4% больше, чем годом ранее. За девять месяцев Merko заработала 339,8 млн евро, что на 27,6% больше, чем в предыдущем периоде.