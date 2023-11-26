    Облигации Bigbank: руководство банка большого интереса к подписке не проявило

    Руководители Bigbank подписались в общей сложности на 101 облигацию банка в рамках очередной эмиссии – это примерно 3,3% от первоначального объема предложения.

    Глава эстонского подразделения Bigbank Йонна Пехтер (слева) подписалась на 50 новых облигаций, председатель правления Bigbank Мартин Лянтс - на 30 облигаций.Фото: Андрас Кралла
    Подписка на новые 8-процентные облигации Bigbank продолжалась с середины ноября и завершилась в минувшую пятницу, информирует Äripäev.
    Согласно данным, представленным в Финансовую инспекцию, глава эстонского подразделения Bigbank Йонна Пехтер подписалась в этот раз на 50 новых облигаций.
    Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс оформил подписку на 30 облигаций, а член правления Кен Канарик - на 15 облигаций.
    Кроме того, на 6 облигаций подписался инвестор, связанный с членом совета Bigbank Вагуром Воллем.
    Bigbank в третий раз выпускает облигации на Балтийской фондовой бирже. Первые облигации были размещены на бирже в сентябре прошлого года, тогда процентная ставка также составляла 8% годовых.
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    В то время руководители Bigbank и их родственники проявили к эмиссии значительно больший интерес, подписавшись в общей сложности на 330 облигаций.
    Зато в феврале нынешнего года руководство банка на 8-процентные облигации не подписывалось вообще.
    В середине ноября Bigbank объявил об очередном публичном размещении необеспеченных субординированных облигаций.
    В рамках предложения Bigbank планирует привлечь до 3 млн евро с возможностью увеличения суммы эмиссии до 10 млн евро.
    Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 евро, годовая процентная ставка — 8%, выплаты процентов будут производиться ежеквартально, срок погашения — ноябрь 2033 года.
    Банк объявит результаты подписки в начале следующей недели. Первый торговый день на бирже запланирован на 1 декабря.

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