    Подписка на 12-процентные облигации Bigbank превышена в 1,7 раза

    Объявленная Bigbank подписка на облигации дополнительного капитала первого уровня (облигации AT1) была превышена в 1,7 раза.

    Процентная ставка по облигациям составляет 12% годовых, выплаты происходят ежеквартально.Фото: Андрас Кралла
    Согласно биржевому сообщению Bigbank, 68 инвесторов подписались в общей сложности на 508 облигаций АТ1 (Additional Tier 1) номинальной стоимостью 10 000 евро, информирует Äripäev.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Бизнесмен, с которым больше не разговаривают в банке. Самые болезненные моменты крупного банкротства
Британский оружейный гигант BAE Systems запускает бизнес в Украине
Подписка на 12-процентные облигации Bigbank превышена в 1,7 раза
Эпицентр
Больницы Ида-Вирумаа ищут врачей в других городах, за границей и даже в гимназиях
Проблема нехватки врачей и медсестер, существующая во всех уездах Эстонии, в Ида-Вирумаа ощущается особенно остро – выпускника медицинского факультета Тартуского университета заманить на работу в этот регион сложно. Чаще работать сюда приезжают врачи из Украины и России. Некоторые из россиян буквально ходят на работу в Эстонию.
Проблема нехватки врачей и медсестер, существующая во всех уездах Эстонии, в Ида-Вирумаа ощущается особенно остро – выпускника медицинского факультета Тартуского университета заманить на работу в этот регион сложно. Чаще работать сюда приезжают врачи из Украины и России. Некоторые из россиян буквально ходят на работу в Эстонию.
Все большие материалы
Инвестор
Китайский девелопер Country Garden сообщил о рекордных убытках
Дефолт Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая, становится все вероятней: пострадавшая от кризиса компания сообщила о рекордных убытках в размере 6,7 млрд долларов за первые шесть месяцев нынешнего года, передает BBC News.
Дефолт Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая, становится все вероятней: пострадавшая от кризиса компания сообщила о рекордных убытках в размере 6,7 млрд долларов за первые шесть месяцев нынешнего года, передает BBC News.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Профессиональный гид Елена Матоян: туризм болтается сам по себе
Профессиональный гид, создатель и руководитель Таллиннского клуба русскоязычных гидов, преподаватель и участник социальных и культурных проектов Елена Матоян считает, что наше государство не особо заботится о туризме, и каждый в этой сфере должен выживать сам по себе.
Профессиональный гид, создатель и руководитель Таллиннского клуба русскоязычных гидов, преподаватель и участник социальных и культурных проектов Елена Матоян считает, что наше государство не особо заботится о туризме, и каждый в этой сфере должен выживать сам по себе.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ярослав Тавгень: у нас, если что, экономика падает
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Все мнения
Интервью
Денис Бородич: было бы не очень разумно фокусироваться на маленькой стране
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Бывший политик Денис Бородич после ухода из муниципальной компании Tallinna Linnatranspordi AS занялся бизнесом. Сейчас он собирается развивать недвижимость в Испании и консультирует тех, кто хочет вести дела в Казахстане. Об этом он рассказал в интервью подкасту «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект