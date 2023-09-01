Подписка на 12-процентные облигации Bigbank превышена в 1,7 раза

Инвестор Тоомас: облигации хороши в кризис, но и здесь есть свои риски

Прошлая неделя показала, что центробанки все еще настроены по-ястребиному – о понижении ставок нет даже и речи. А ведь рынок именно этими надеждами и жил с начала этого года. И тем не менее это не мешает акциям расти, что вызывает опасения, насколько нынешний бычий рынок оправдан. Возможно, облигации сегодня могут оказаться более надежным и интересным инструментом?