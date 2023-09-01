Подписка на 12-процентные облигации Bigbank превышена в 1,7 раза

Профессиональный гид Елена Матоян: туризм болтается сам по себе
Профессиональный гид, создатель и руководитель Таллиннского клуба русскоязычных гидов, преподаватель и участник социальных и культурных проектов Елена Матоян считает, что наше государство не особо заботится о туризме, и каждый в этой сфере должен выживать сам по себе.
Профессиональный гид, создатель и руководитель Таллиннского клуба русскоязычных гидов, преподаватель и участник социальных и культурных проектов Елена Матоян считает, что наше государство не особо заботится о туризме, и каждый в этой сфере должен выживать сам по себе.