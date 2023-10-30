    Bigbank увеличил квартальную прибыль на 75%

    Помимо Эстонии, Bigbank имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии. В качестве трансграничной услуги банк также предлагает свои продукты в Австрии, Германии и Нидерландах. На фото председатель правления Bigbank Мартин Лянтс.Фото: Andras Kralla

    Чистая прибыль Bigbank за третий квартал увеличилась на 73% в годовом сравнении. Результат за девять месяцев оказался на 38% выше прошлогоднего.

    Bigbank, основанный на эстонском капитале и ориентированный на кредиты и депозиты, заработал в третьем квартале чистую прибыль в размере 12,4 млн евро, что на 73% больше, чем год назад. Чистая прибыль за девять месяцев этого года увеличилась на 8,1 млн евро, достигнув 29,4 млн евро. Это на 38% больше в годовом сравнении.

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