    Суд одобрил: начинается процедура санации ELMO Rent

    На данный момент Elmo ищет покупателя или партнера для бизнеса краткосрочной аренды.Фото: Andras Kralla

    Харьюский уездный суд акцептировал заявление ELMO Rent AS о начале процедуры санации, пишет Ärileht.

    Согласно постановлению, советник по санации и Elmo Rent AS обязаны представить в суд утвержденный кредиторами план санации не позднее 5 февраля 2024 г. Также была назначена плата в размере 24 766 евро для покрытия первоначальных услуг советника и других расходов.

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