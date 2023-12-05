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Кристель Хярма

5 декабря 2023 в 7:32









Elmo Rent опустошила офис, оставив после себя долги и свисающие провода

У Elmo Rent, торгующейся на альтернативной бирже First North, возникли трудности с оплатой, из-за чего ей пришлось покинуть еще один офис и рабочее помещение. Стороны ведут тяжбу: собственник площади требует вернуть долг и компенсацию за небрежную работу, а бывший арендатор обвиняет его в нарушении договора. Фото: Liis Treimann

Компания по прокату электромобилей Elmo Rent, задолжав арендную плату, покинула свои помещения в бизнес-городке Ülemiste, забрав с собой имущество, которое арендодатель хотел использовать для погашения долга.

«Мы никогда не хотели убегать от своих обязанностей», — сказал Äripäev глава Elmo Rent Энн Лаансоо-младший, когда на прошлой неделе пришел в свой бывший офис, чтобы объясниться по поводу произошедшего.

Однако к тому времени терпение хозяина лопнуло окончательно.