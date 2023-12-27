    Возможности инвестиционного счета будут расширены на криптоактивы и краудфандинг

    Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой и налоговой политики Эвелин Лийвамяги.Фото: Liis Treimann

    Министерство финансов направило на согласование поправки к закону, которые расширят возможности использования инвестиционного счета, передает rus.err.ee.

    «Инвестирование становится все более популярным среди наших граждан, и это удобно делать через инвестиционный счет, который можно использовать для отсрочки налогообложения. Среди основных изменений – расширение возможностей использования инвестиционного счета, – сказал министр финансов Март Вырклаэв. – Например, можно будет вкладывать в краудфандинговые проекты и криптоактивы. Однако для защиты инвестора будут действовать определенные ограничения, в список будут включены только поставщики услуг, подлежащие финансовому надзору».
    По словам вице-канцлера Министерства финансов по вопросам финансовой и налоговой политики Эвелин Лийвамяги, после вступления поправок в силу изменится и ряд правил по вычету расходов: «Например, из заработанного дохода можно будет вычитать расходы, понесенные в случае утраты права собственности – когда криптоактивы становятся недействительными или когда в случае краудфандингового проекта возникает убыток по кредитам, которые были оценены как безнадежные. Кроме того, например, из дохода, заработанного на ценных бумагах, можно будет вычитать расходы на управление ими».
    Законопроект также расширит возможности инвестирования через пенсионный инвестиционный счет: в качестве новой возможности появятся ипотечные облигации.

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