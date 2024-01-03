Акции Apple резко упали

Отменим то, чего нет и даже пока не придумали!

В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.