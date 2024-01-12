    Ekspress Grupp увеличила число дигитальных подписок на 41%

    Председатель правления Ekspress Grupp Мари-Лийс Рюйтсалу.Фото: Andras Kralla

    Количество дигитальных подписок на издания AS Ekspress Grupp по состоянию на конец 2023 года выросло на 41% в годовом сравнении. В целом к концу 2023 года число дигитальных подписок концерна достигло 207 328.

    В Эстонии количество цифровых подписок на новостной портал Delfi, Eesti Päevaleht, Maaleht, Eesti Ekspress и AS Delfi Meedia выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 102 793, сообщила компания в пресс-релизе.

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