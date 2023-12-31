    Postimees продает контрольный пакет в бизнесе почтовой рассылки вслед за Express Post

    По словам председателя группы Postimees Тоомаса Тийвеля, доминирующее положение Omniva на рынке доставки на дом сыграло роль в решении продать бизнес рекламы по почте.Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix

    Postimees Grupp планирует продать контрольный пакет в компании Target Master, занимающейся рассылкой рекламы по почте. Перед рождественскими праздниками стало известно, что Postimees также полностью продаст свою долю в компании Express Post, которая в этом году прекратила деятельность по доставке периодики на дом.

    Согласно уведомлению о слиянии, поступившему в Департамент конкуренции, рекламная компания Playground Advertising хочет приобрести контрольный пакет (более 50 процентов собственности) Target Master. Тоомас Тийвель, руководитель группы Postimees, заявил, что слияние, с одной стороны, обеспечит устойчивость бизнеса прямой почтовой рассылки, с другой даст Postimees возможность сосредоточиться на своей основной деятельности.
    В объявлении о слиянии стороны пояснили, что они планируют совместно участвовать в деятельности Target Master и что Playground Advertising сможет использовать свои рекламные ноу-хау в интересах Target Master.
    «Если раньше стороны сделки действовали сами по себе, то теперь появится возможность лучше покрыть потребности клиентов, предложить лучший сервис, что означает, среди прочего, сделать услугу прямой почтовой рассылки более измеримой, оптимизированной и рентабельной», — заявил Тийвель.
    «Одной из причин сделки стало исчезновение Exress Post с рынка в начале года, в результате чего Omniva стала доминировать на рынке доставки. В результате этой сделки мы надеемся стать более сильным конкурентом для Omniva и, как следствие, лучше обслуживать наших клиентов», — сказал Тийвел.
    В начале этого года Exress Post приняла решение закрыть бизнес по доставке на дом из-за усугубляющихся убытков, что привело к увольнению около 450 человек. Функция доставки периодики на дом от Express Post перешли к Omniva. Express Post продолжала выступать в качестве колл-центра и поставщика услуг по управлению базой подписчиков прессы.
    Express Post в равной степени принадлежит Ekspress Group и Postimees Group. Однако перед рождественскими праздниками стало известно, что Õhtuleht Kirjastus приобретет всю компанию Express Post. Сделка будет завершена не позднее 30 апреля 2024 года, если будут выполнены все условия сделки. При этом Express Post остается частью Ekspress Group, поскольку Õhtuleht Kirjastus в свою очередь в равных долях принадлежит Ekspress Group и компании по управлению активами AVH Grupp AS (ранее Alexela Varahalduse AS), контрольный пакет которой в руках у бизнесмена Хейти Хяэля.
    Добро на сделку еще предстоит дать Департаменту конкуренции, но Тийвел считает, что проблем с ним не возникнет. «Совокупная рыночная доля Playground Advertising OÜ и Target Master OÜ среди рекламных агентств Эстонии явно меньше 15%, и это не создаст доминирующего положения на рынке и не повредит справедливой конкуренции. Мы надеемся завершить сделку в первые месяцы 2024 года», — сказал он.
    Тийвел не раскрыл ни цену сделки, ни точную долю Target Master, которую продаст Postimees.

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