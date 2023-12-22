Ekspress Grupp вынесен штраф из-за литовской сделки

Ярослав Тавгень: Трампа сняли с выборов в Колорадо. Такого еще не было
Снятие Дональда Трампа с выборов в Колорадо – беспрецедентное решение для страны с сильными демократическими традициями, и скорее всего, оно будет отменено. По идее этот шаг должен лишь увеличить поддержку Трампа, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Снятие Дональда Трампа с выборов в Колорадо – беспрецедентное решение для страны с сильными демократическими традициями, и скорее всего, оно будет отменено. По идее этот шаг должен лишь увеличить поддержку Трампа, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.