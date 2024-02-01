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1 февраля 2024 в 10:20









От Saunum требуют почти миллион евро из-за пожара в Viimsi SPA

Председатель правления и сооснователь Saunum Андрус Варе. Фото: Andras Kralla

Страховая компания требует от дочерних предприятий Saunum Group компенсации в размере почти 0,9 млн евро в связи с пожаром в Viimsi SPA.

Харьюский уездный суд принял на рассмотрение иск эстонского филиала страховой компании Lietuvos draudimas к дочерним компаниям Saunum Group – Saunum Saunas и Saunum Sauna Team, сообщила компания бирже. Точная сумма иска о компенсации составляет 862 263 евро.