    Спрос на акции LHV взлетел после публикации хороших результатов за 2023 год

    В то время как рынок акций LHV во вторник показал впечатляющий оборот, акции других компаний торговались без ажиотажа. Фото: Andras Kralla

    Биржи стран Балтии, как правило, медленно реагируют на результаты компаний, но во вторник сменили владельцев акции LHV на сумму 3,5 миллиона евро, что является исключительной суммой. Цена акций выросла на +0,99%.

    Причина, очевидно, в сегодняшнем заявлении банка о том, что в прошлом году он заработал 140,9 миллиона евро чистой прибыли при рекордных объемах бизнеса. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее.
    Все балтийские индексы завершили торги в плюсе: Baltic Benchmark вырос на +0,46%, Таллиннская фондовая биржа выросла на +0,58%, Рига выросла на +0,11%, а Вильнюс поднялся на +0,34%.
    Всего в основном списке было совершено 3789 сделок, общая сумма которых составила 4 920 469 евро.

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Инвестор
Спрос на акции LHV взлетел после публикации хороших результатов за 2023 год
Биржи стран Балтии, как правило, медленно реагируют на результаты компаний, но во вторник сменили владельцев акции LHV на сумму 3,5 миллиона евро, что является исключительной суммой. Цена акций выросла на +0,99%.
Биржи стран Балтии, как правило, медленно реагируют на результаты компаний, но во вторник сменили владельцев акции LHV на сумму 3,5 миллиона евро, что является исключительной суммой. Цена акций выросла на +0,99%.
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