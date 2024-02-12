Биржа

Индрек Мяэ

12 февраля 2024 в 6:56









Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

Arco Vara сообщит на этой неделе о своих результатах. Фото: Andras Kralla

В центре внимания на текущей неделе – Таллиннская биржа, поскольку многие зарегистрированные на ней компании опубликуют свои финансовые результаты, кроме того, ожидаются и несколько важных макроэкономических показателей из-за рубежа.

Мы выбрали пять самых важных событий, которые могут повлиять как на эстонскую биржу, так и на инвесторов из еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых Äripäev сосредоточится в последующие дни.